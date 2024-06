W. Sabatini: “Non solo Mikautadze: ecco 4 profili interessanti a Euro 2024”

In un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini si è soffermato sui profili interessanti per la squadre italiane a Euro 2024: "Zan Karnicnik, terzino destro della Slovenia. Ha quasi 30 anni e non sarebbe un investimento per il futuro, qualcuno da cui ricava-re una plusvalenza. È un giocatore pronto, per l’immediato. È molto disciplinato, puntuale nelle diagonali di chiusura, bravo in uscita con la palla al piede. Gioca nel Celje, in Slovenia, e credo che sia del tutto abbordabile (contratto in scadenza nel 2026, ndr).