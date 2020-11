Sabatini: “Conte non può rispondere così, ha problemi a leggere le gare. Per esempio ieri…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha commentato i risultati di Inter e Juventus maturati ieri contro Atalanta e Lazio. Il giornalista non ha risparmiato qualche critica ad Antonio Conte, accusato dal giornalista di avere difficoltà nella lettura delle partite:

“Conte? Se gli fanno una critica non può rispondere ‘sei un ubriacone’. Secondo me ci sono problemi anche di lettura della partita. Lautaro doveva restare in campo. Dybala? Ottimo giocatore ma in generale non un campione. Tra lui e Lautaro prendo l’argentino. Pirlo? Viene trattato ancora con molta benevolenza. Se ci fosse stato Allegri o Sarri avrebbero fatto la rivoluzione“.

(Fonte: Radio Sportiva)