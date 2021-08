Sabatini: “Inter, 51% Correa e 49% Zapata. Insigne? Nome durato pochissimo”

Il giornalista fa il punto sul mercato nerazzurro: "Due profili per l'attacco: Correa e Zapata. Sicuramente non Insigne, nome durato pochissimo"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter, con il club nerazzurro che è alla ricerca di un altro attaccante dopo Edin Dzeko: "Ci sono due profili per l'attacco: Correa e Zapata. Sicuramente non Insigne, nome che è durato pochissimo. Inzaghi e Lautaro conoscono molto bene l'argentino, che è valutato circa 30 milioni, cifra che serve a Claudio Lotito per il suo indice di liquidità: la trattativa non è entrata nel vivo, ma il suo arrivo possiamo darlo al 51%. Il restante 49% lo diamo al colombiano, anche perché l'Atalanta non ha ancora trovato l'eventuale sostituto".