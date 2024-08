Sabatini: “Dybala? Tifosi entusiasti, la Roma no. Oggi vicne un dubbio”

Sandro Sabatini, attraverso le colonne di Calciomercato.com, si è espresso a proposito della querelle Dybala, conclusasi con la permanenza dell'argentino alla Roma dopo giorni in cui il suo trasferimento in Arabia è sembrato molto vicino con l'Al-Qasdiah pronto a ricoprirlo d'oro. Questo il punto di vista del giornalista:

"Paulo Dybala è contento, i tifosi entusiasti. La società no, perché altrimenti non l'avrebbe spinto nella trattativa con gli arabi. Un affare che sotto il profilo puramente contabile avrebbe fatto comodo non solo al giocatore, che pure veniva gratificato con 75 milioni in tre anni. Ma oggi viene un dubbio. E, come si diceva una volta, la domanda sorge spontanea: Soulé è stato preso per giocare "con" oppure "al posto di" Dybala?