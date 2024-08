Padovan: “Dybala? Lui aveva deciso di andare, niente di romantico: vi spiego”

“Dybala? Per la Roma niente di romantico, so che ieri ha salutato tutti e se n’era andato, poi non so cosa sia successo dopo. Qualcosa di definitivo ha fatto cambiare idea al giocatore, ma aveva già salutato tutti Dybala. La scelta l’aveva fatta, aveva deciso di andare in Arabia, non è che in qualche ora poi la decisione diventa romantica. Per i tifosi lo è, incanta ed entusiasma. Tecnicamente, bisognerà vedere la convivenza con Soulé.