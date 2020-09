Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha parlato dei primi mesi da giocatore dell’Inter di Christian Eriksen. “Giocatore di qualità ma l’Inter non ha avuto fiducia in lui, e questo mi sembra uno spreco. Ha fatto cose buone ma quando non entrava in partita andavano cercate le cause“.

(Radio Sportiva)