Sabatini sull’euroderby: “Usando un ossimoro sarà tragedia gioiosa. I tifosi…”

"Come lo vedo? Una tragedia gioiosa, per usare un ossimoro. Sarà uno spartiacque doloroso per una delle due contendenti, partita di un fascino incredibile, c'è già un batticuore per tutti i tifosi. E' un'esperienza emozionante ma difficile da vivere, il risultato per una delle due sarà una tragedia. Una delle due è in finale di Champions, è una soddisfazione per il calcio italiano"