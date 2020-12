Intervenuto a Tutti Convocati, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato dell’Inter e dell’uscita dalla Champions dei nerazzurri:

“Rifiuto la parola fallimento per chi arriva secondo nello sport. Nel momento in cui fai i conti e vedi che hai l’allenatore e l’AD che guadagnano più di tutti, allora è una parola che si può usare, in relazione a un discorso economico e di progetto”