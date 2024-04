Sabatini: “Per il futuro dell’Inter meglio Oaktree di Zhang”

"Calvo non vorrebbe la permanenza di Allegri ma Giuntoli non sarebbe così dispiaciuto se la situazione evolvesse in favore di Allegri. Poi fatemi fare una battuta: se arriva Thiago Motta o Conte, poi comunque ci vogliono Zirkzee, Ferguson e Calafiori, non mentalità, atteggiamento e proposta di gioco. Ci vogliono i giocatori per fare il gioco. Su Allegri si passa dalla critica non all'offesa ma alla provocazione esasperata".

"Per il Milan invece non si può semplificare tutto con l'allenatore che gioca alla PlayStation o a Football Manager sul mercato. Gli infortuni hanno condizionato, altri giocatori andavano aspettati come Chukwueze ma il divario con il centrocampo dell'Inter è enorme. Il centrocampo è il cuore di ogni squadra, con l'Inter obiettivamente non c'è paragone. Con questo non nomino i derby persi, ho fatto una valutazione tecnica. Magari poteva essere a 4 o 7 punti dall'Inter ma resta inferiore".

