Sabatini: “Gervinho-Inter e Llorente-Juve? Sembra il 2015. C’è qualcosa che non torna”

Sandro Sabatini, noto giornalista, ha proposto una riflessione sul mercato di gennaio e in particolare su alcuni nomi accostati a Inter e Juventus. Questo il suo pensiero, ribadito in un video postato su Twitter da Sport Mediaset: “Llorente alla Juve, Gervinho all’Inter, El Shaarawy alla Roma, sembrano i giornali, siti e social del 2015. Invece siamo nel 2020 e queste sono notizie che si stanno per concretizzare. Servono davvero questi giocatori? Llorente è un’operazione vintage, a cosa serve? Per gli ultimi 5 minuti buttando il pallone in area? C’è qualcosa che non va nel resto della squadra. E Gervinho? Giocatore da lanciare in contropiede, magari per difendere un 1-0 negli ultimi 10′, altrimenti Lukaku, Lautaro e Sanchez sono nettamente superiori. Anche qui c’è qualcosa che non torna“.