Sabatini: “Inter da scudetto, sciocco se non sfruttasse l’annata. La gestione Conte va esaminata”

L’Inter cade in casa della Lazio e si stacca di tre punti dalla vetta, scavalcata al secondo posto proprio dalla squadra di Simone Inzaghi. Della gara disputata dai nerazzurri e delle scelte del tecnico Conte ha parlato a Radio Sportiva il giornalista Sandro Sabatini:

“Inter? E’ stata costruita per vincere lo scudetto e sono stati spesi 150 milioni per giocatori nuovi. La squadra è stata migliorata con grossissimi investimenti e se non sfrutta un’anno come questo sarebbe sciocco, dato che la Juve è in un’annata meno prepotente. Bastoni? Buon giocatore, ma all’Inter il livello è elevatissimo. Conte? La sua gestione deve essere esaminata con la lente di ingrandimento, non capisco perché nell’Inter non giochi Eriksen. Sostituzioni discutibili. Eriksen? Dico che con lui in campo ho visto un’Inter migliore. E’ come se la Lazio non facesse giocare Luis Alberto. Inter? E’ da un po’ che non la vedo più brillante, determinata e carica. E’ un po’ in difficoltà e questa storia di regalare un tempo è successo nel derby e ieri sera, anche se il pallino del gioco ce l’aveva la Lazio. Godin e Skriniar non sono eccellenti nella difesa a 3. Le caratteristiche dei giocatori vanno rispettate. La rosa della Juve è superiore a quella dell’Inter e della Lazio. Detto questo, l’Inter sta facendo un campionato all’altezza della propria forza, è comunque a 3 punti dalla Juve e il primo marzo andrà a decidere il proprio campionato a Torino. Conte aveva avuto un mercato che Spalletti non aveva avuto. Champions e Coppa Italia è uguale all’anno scorso, la differenza la farà il campionato.”.