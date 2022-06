Sandro Sabatini su Gnonto: “Si sta esagerando. Se l’Inter lo avesse fatto giocare…”

Il punto di vista del giornalista sportivo su Radio Sportiva

Si torna a parlare di serie A e dei giovani giocatori che faticano a trovare un posto nella massima serie. A proposito di Gnonto e di questo dibattito si è espresso anche Sandro Sabatini ai microfoni di Radio Sportiva: «Dobbiamo credere di più nei giovani ma la serie A non è pronta per far giocare i ragazzini. Un giovane deve fare il suo percorso passando anche dalla serie C e B».