Sabatini: “Icardi può far comodo alla Juve, ma due ostacoli. Vlahovic e Scamacca…”

Le considerazioni del giornalista a proposito del possibile ritorno in Italia dell'attaccante argentino dopo l'addio all'Inter

Sandro Sabatini, presente negli studi di Sport Mediaset, ha parlato dell'eventuale approdo alla Juventus di Mauro Icardi a gennaio. Queste le considerazioni: "L'argentino non sta giocando al PSG, sembra obiettivamente un corpo estraneo e ai bianconeri potrebbe far comodo. Il problema sono i tempi stretti e la formula dell'eventuale trasferimento: la Juventus propone un prestito con diritto di riscatto, il PSG vorrebbe l'obbligo. La pista Vlahovic sembra improbabile, mentre è più reale l'interesse per Scamacca e l'impressione è che i bianconeri si muoveranno anche in base a quanto riusciranno a vendere".