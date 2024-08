Intervenuto come ospite a Radio Radio Mattino Sport e News, Sandro Sabatini ha risposto così a una domanda sugli infortuni muscolari subiti dall'Inter in questo precampionato:

"Gli infortuni muscolari dell'Inter? Io guardo sempre la cartella clinica: per Arnautovic, per esempio non è una novità. Taremi, Zielinski e de Vrij, poi, sono over 30. L'anno scorso tutti gli infortuni muscolari capitavano al Milan, ora all'Inter".