Sabatini: “Inter non segna? C’è componente casualità. Lukaku? Dico che…”

Marco Astori

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del momento poco brillante dell'Inter: "Io credo sia il caso di dire che i tiri in porta sono mostruosamente alti per una squadra che non segna più con 50 occasioni: la statistica ci dice che appena gira un po', ricominciano a segnare. Io non accetto si dica sia un problema d'attacco: c'è una componente di casualità se fai 50 tiri e 0 gol.

Ma è evidente che Handanovic e De Vrij non sono quelli dell'anno scorso. L'anno scorso nel ritorno cambiano un po' di cose: non ci sono più le coppe e nella formazione titolare entrano Perisic ed Eriksen. Lukaku? Magari può succedere di tutto, anche che il Chelsea diventi una Onlus e restituisca gratis Lukaku all'Inter: ma lui ha una valutazione che l'Inter deve far bene mettendolo da parte. L'Inter può permettersi 100 milioni da investire su Lukaku? No, meglio farlo su Scamacca".