Sabatini: “Inter? Una cosa è cambiata: per me la società ha detto a Barella…”

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini , giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Sassuolo: "L'Inter è stata sul punto di sgretolarsi, domenica scorsa si parlava di esonero di Inzaghi: invece ha reagito come gruppo e questo non è un fattore secondario.

E c'è un particolare: a volte noi diciamo quanto incide un allenatore, io ho notato una cosa che è cambiata, avete visto Barella sbracciarsi? Io dubito che abbia sentito me, qualcuno gliel'ha detto per me: e quella è la società. Al Camp Nou poi può succedere di tutto".