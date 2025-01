Su Calciomercato.com, Sandro Sabatini analizza il pareggio dell'Inter a San Siro contro il Bologna. Questo il commento del giornalista: "Pari non doveva essere, perché l’Inter aveva la partita in mano e l’ha buttata via. Quasi come in Supercoppa. Quasi. Almeno stavolta è finita X. Una partita che poteva consentire all'Inter di avvicinare notevolmente il Napoli per sfruttare poi un weekend che sulla carta sembra favorevole alla squadra di Simone Inzaghi, che invece perde un po' un'occasione, anche se non perde la partita, a capo di una prestazione che non è stata brillante".