Sabatini: “Inter in velocità seconda solo al Real. Sommer un gatto, Acerbi…”

Intervenuto a Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul campo del Napoli: "L'Inter in campo aperto è forse solo inferiore al Real Madrid, si è visto anche contro la Juve. Ma in una vittoria ampiamente meritata e sacrosanta ci sono due episodi che vanno considerati. Il rigore? Il VAR non se la sente di dire che forse non è tutto buono? Secondo me non gliel'hanno detto. Inter? La prestazione della difesa viene sorretta da Acerbi, è stato ancora monumentale: di fianco aveva due terzini, è una prova di spessore. Poi il centrocampo domina, non ha paragoni. Il valore dell'Inter c'è: ero il primo a dire boh su Sommer, ma è un gatto".