Sabatini: “Col Verona Inter modesta. Kessie? E’ un grande giocatore”

Le parole del giornalista: "Kessie all'Inter? Secondo me, se c'è questa possibilità, i nerazzurri si troveranno in buona compagnia"

Kessie all'Inter? Secondo me, se c'è questa possibilità, i nerazzurri si troveranno in buona compagnia: Kessie è un grande giocatore. Anche Brozovic, ma lo scambio ti dà il valore di Kessie. Per chi è più importante la Supercoppa? Viene da dire per l'Inter vista all'attualità: è una bella sfida, molto avvincente ed equilibrata. E' poco importante per chi la vince, ma di più per chi la perde".