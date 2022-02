Sabatini: “Inter molto meglio dell’anno scorso. Ora ha un solo problema”

Le considerazioni del giornalista a proposito dei nerazzurri nel bel mezzo di un filotto complicatissimo di impegni

Queste le sue considerazioni: L'Inter ha avuto un periodo di appannamento, ma ne è tranquillamente uscita. E' chiaro che anziché giocare contro il Chievo, così non si offende nessuno, ha giocato il derby per 70' alla grande e poi a Napoli. De Vrij è un problema, Lautaro che sente la concorrenza di Sanhcez, può diventarlo. Sta comunque facendo molto meglio dell'anno scorso, in campionato e in Europa. Non dimentichiamolo".