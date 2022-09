Sabatini: “Inter, mercato migliore del Milan. Onana? Handanovic è uno che comanda”

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini , giornalista Mediaset, ha parlato così della sconfitta dell'Inter nel derby col Milan: "Io avrei voluto vedere l'Inter con Dzeko al posto di Correa, magari avremmo visto la partita degli ultimi 20 minuti. Probabilmente Inzaghi ha anche una confusione dalla prima giornata: quando vedo che entra Mkhitaryan ed è quello più in forma, dico mettilo dall'inizio.

Io dico che il mercato estivo dell'Inter è meglio di quello del Milan. Onana? Una cosa è risaputa: Handanovic è uno che comanda, il secondo portiere non gioca neanche la partitella del giovedì. Se tu lo confermi, che sia Marotta o Zhang o Inzaghi, crei un equivoco e li perdi entrambi alla fine. Conte? Non è l'allenatore infallibile: Perisic il primo anno l'aveva spedito, si è imposto per Sanchez, Vidal e Kolarov, tre problemi.