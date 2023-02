Sabatini: “Inter molto più forte del Milan, si è visto nei derby. Inzaghi…”

Il giornalista ha detto la sua sulla lotta per il secondo posto e per la zona Champions e anche sul futuro del tecnico dell'Inter

"In generale l'Inter mi sembra molto più forte del Milan, come per altro si è visto anche in campo nei due recenti derby. Allucinante che i tifosi facciano un comunicato tecnico sull'allenatore. Inzaghi? La gestione della rosa, dei cambi e del gruppo un pochino lascia a desiderare".