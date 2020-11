Sandro Sabatini, ospite di Pressing, ha parlato delle difficoltà mostrate finora dall’Inter: “Ci sono anche episodi, come il rigore non concesso contro il Parma, che hanno inciso. Dieci gol subiti sono altrettanti errori della difesa che l’anno scorso non ne commetteva. Giusto avere pazienza, ma la sfida con il Real Madrid è quasi da dentro o fuori. Conte dava tanto alla squadra anche a livello caratteriale, ora sembra un po’ diverso”.