Sabatini: “Inter, mi aspetto un segnale da Correa. E c’è un interrogativo”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così in vista dell'impegno dell'Inter di oggi contro il Verona: "Mi aspetto che Correa dia un segnale importante dopo la doppietta dell'andata: è stato pagato una cifra considerevole e al momento non è esattamente un acquisto che si può definire soddisfacente. Il grande interrogativo è poi se l'Inter riuscirà a far tesoro della vittoria sulla Juventus: la risposta deve darlo soprattutto l'attacco, che ultimamente sta segnando pochissimo".