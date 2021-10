Sabatini: “Juve? Deve recuperare 20 punti dall’Inter. Non ci siamo se pensiamo…”

Così il giornalista: "La vittoria contro il Chelsea svolta della stagione per la Juve? Dipende che cosa si intende per svolta"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del momento della Juventus: "La vittoria contro il Chelsea svolta della stagione per la Juve? Dipende che cosa si intende per svolta. Se pensiamo che la Juve magicamente possa vincere lo Scudetto, non ci siamo. Ci sono da recuperare una ventina di punti di svantaggio dall’Inter, lo scorso anno ha centrato la Champions all’ultima giornata. Se poi intendiamo che la Juve sia sulla buona strada, allora dico di sì".