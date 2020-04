Sabatini: “Lautaro? Non credo abbia voglia di andarsene. L’erede di Godin è…”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della possibile ripresa della Serie A, ma anche del futuro dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez:

“Serie A? A livello psicologico è cambiato tutto per tutti. Ricominciare da una bella carica di euforia e non dev’esserci spazio per la paura, perché devono esserci garanzie. Calciatori che hanno avuto il virus? Sono come colpiti da una polmonite e bisognerà vedere le conseguenze. Se sono gli stessi nessun problema, se c’è qualcosa di diverso lo dovremo scoprire. Lautaro? E’ il giocatore dell’Inter che più di tutti rappresenta il presente ed il futuro, non credo se ne vada e che abbia tutta questa voglia di andare al Real o al Barcellona. Godin? Non ha mai giocato nel suo ruolo. Il suo erede è D’Ambrosio, sia per la fascia destra che per fare il difensore a destra”.

“Prezzi dei calciatori post virus? Destinati a dimezzarsi. Per questa crisi l’Uefa dovrebbe consentire lo sforamento del fair play finanziario, magari solo per una stagione. Situazione post virus? La speranza è che i provvedimenti vadano a tutelare chi non arriva a fine mese. Spero sia così anche nel calcio, ma non vorrei che chi aveva i soldi ne avrà un po’ meno e chi non li aveva andrà in miseria. Quando si potrà tornare allo stadio o nei ristoranti o nei locali pubblici? Quando ci sarà la cura o il vaccino per il Covid-19. Mercato? Resterà aperto con una finestra molto ampia, anche per un discorso di assestamento dei bilanci e della situazione economica post-crisi”.