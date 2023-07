Sabatini: “Lukaku? Il Chelsea non lo fai fesso due volte. In questa situazione l’Inter…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Sandro Sabatini ha detto la sua sulla trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku. "Io sono cauto, perché i numeri non ci sono ancora. Passare da trenta a quarantacinque milioni non è facile, in questa situazione non dico che l’Inter stia rischiando un Dybala-bis però secondo me un po’ più di fretta la dovrebbe mettere".