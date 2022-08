Sabatini: “Mercato Inter da 10 se resta Skriniar. Inzaghi non ha ragione quando dice…”

Nel corso della trasmissione Pressing, in onda su Italia 1, Sandro Sabatini ha parlato del mercato dell'Inter. Per il giornalista quello nerazzurro sarebbe un mercato da 10 se dovesse rimanere Milan Skriniar. "Inzaghi ha ragione su Skriniar, non ha ragione quando dice in generale che gli altri hanno comprato perché il mercato dell'Inter è stato clamoroso. Lukaku, due giovani come Asllani e Bellanova, e Mkhitaryan. Se resta Skriniar il mercato dell'Inter è da 10".