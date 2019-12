Sabatini: “Tra Alonso e Biraghi non c’è grande differenza. Vidal? Uguale a Nainggolan”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato delle mosse di mercato in casa Inter. Tra gli obiettivi dei nerazzurri ci sono Alonso e Vidal, ecco il suo parere:

“Marcos Alonso all’Inter? Ottimo giocatore, ma tra lui e Biraghi la differenza non è enorme. Nainggolan e Vidal? Non c’è nessuna differenza dentro e fuori dal campo, si equivalgono. Sensi? Aveva avuto un infortunio, è stato affrettato il ritorno e si è subito rifatto male. Gli altri infortuni in casa Inter sono in gran parte traumatici. Per il mercato sono a caccia di un difensore”.