Sabatini: “Messi? Bello far sognare i tifosi, anche se è solo un’illusione. Spalletti manca alla Serie A”

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati e ha parlato della suggestione Messi per l’Inter:

“Bello lasciar sognare i tifosi, anche se a volte è solo un’illusione. Qualcuno ha parlato di un Messi appassionato dalla pasta al pomodoro e la cotoletta. Mi sembrano motivazioni un po’ troppo deboli per vedere Messi a Milano. Messi renderebbe sicuramente l’Inter più forte anche l’anno prossimo a 34 anni. Spalletti deve tornare in panchina, immediatamente. Con tutto il rispetto per Iachini, credo che la Fiorentina sia una collocazione plausibile per Spalletti. Manca nel calcio italiano per quello che ha fatto con la Roma e anche con l’Inter”.