Sabatini: “Mkhitaryan? Inter va su usato sicuro. Ma lì sarà uno dei tanti”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalisti, ha parlato così dell'addio di Henkrikh Mkhitarian alla Roma in direzione Inter: "Con Mkhitaryan l'Inter va sull'usato sicuro, anche se non credo che partirà titolare. L'armeno sceglie di lasciare una piazza dove era uno dei più forti per andare in una squadra dove è uno dei tanti".