Sabatini: “Mourinho? Non va discusso perché ha vinto ovunque”

Intervenuto ai microfoni di Teleroma56, Walter Sabatini, dirigente, ha parlato così di Jose Mourinho dopo il polverone creatosi con Rick Karsdorp: "Ha usato la parola tradimento, che è eccessiva. La definizione tradimento legata a una prestazione in campo è una retorica antica da non usare. Io ho definito l’arrivo di Mourinho l’oppio dei popoli, non era un insulto, ma c’è stato un refuso ed è stato cambiato in oppio dei poveri. La società deve prendere una posizione, ma le cose che fa e dice Mourinho non sono oggetto di discussione. Mourinho comunque non va discusso perché ha vinto ovunque e ha sempre portato titoli".