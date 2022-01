Sabatini: “Mourinho? Dà sempre la colpa a qualcuno. Ieri in 7 minuti di shock…”

Le parole del giornalista: "Per Mourinho c'è sempre il tentativo di dare la colpa a qualcosa o qualcuno. Ha sbagliato bersaglio"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così la debacle della Roma di ieri contro la Juventus: "L'ha persa la Roma, più che l'ha vinta la Juve. In 7 minuti di shock Mourinho è rimasto a guardare, facendo un cambio solo. E non può dare colpa solo alla squadra. Io faccio fatica a dare ragione a Mourinho quando parla di mancanza di personalità, la Roma ha tanti nazionali che hanno esperienza. Per Mourinho c'è sempre il tentativo di dare la colpa a qualcosa o qualcuno. Ha sbagliato bersaglio, la personalità va data anche dalla panchina".