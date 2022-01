Sabatini: “Non voglio sentire più Mourinho che alla prima sconfitta si lamenta”

Le parole del giornalista su Josè Mourinho dopo il mercato in entrata operato dalla Roma

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato operato dalla Roma di Josè Mourinho: “Qualcuno dovrà stare fuori, è una carta in più per Mourinho. L’importante è che ci sia consapevolezza, non voglio sentire più Mourinho che alla prima sconfitta si lamenta dell’arbitro o della rosa. Veretout non giocherà? È un peccato".