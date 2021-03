Sabatini: “Pirlo? Come se mio figlio si laureasse e diventasse subito l’ad della Apple”

Le parole del giornalista di Mediaset: "Ha segnato il 7 del Benevento e il 7 della Juventus è stato a guardare. E' un dettaglio della fotografia complessiva"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato così della sconfitta della Juventus di oggi pomeriggio ai danni del Benevento: "Ha segnato il 7 del Benevento e il 7 della Juventus è stato a guardare. E' un dettaglio della fotografia complessiva della Juventus. C'è un enorme punto interrogativo su come è stato deciso di rinnovare questa squadra da due anni a questa parte. Attenzione, poi: il tema Arthur, un'operazione economica e finanziaria, peserà a bilancio sulla Juventus quasi quanto Cristiano Ronaldo per ammortizzare i soldi fatti da una teorica plusvalenza. Pirlo? Deve fare il percorso che devono fare tutti gli allenatori. E' come se mio figlio si laurea alla Bocconi e lo mettono a fare l'amministratore delegato della Apple".