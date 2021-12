Roma, Sabatini: “Mentalità vincente? Con l’Inter non l’ho vista. Mourinho…”

Le parole del giornalista: "Mourinho è stato preso a maggio, tre mesi per fare il mercato senza avere altri pensieri non li ha avuti nessuno"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del momento della Roma di José Mourinho: "Ci vuole tempo per Mourinho ma bisogna far vedere i progressi. La Roma ha iniziato bene ma poi si è persa. Le parole di Pellegrini lasciano il tempo che trovano. Mentalità vincente? Contro l'Inter non l'ho vista. Mourinho è stato preso a maggio, tre mesi per fare il mercato senza avere altri pensieri non li ha avuti nessuno. Su Shomurodov c'è un grosso equivoco"