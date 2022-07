Sabatini: “Roma, mercato indecifrabile. Io tornerei su Dybala perché…”

Le parole del giornalista: "Roma? Perde un titolare come Mkhitaryan e acquista un probabile titolare come Matic"

Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma ai microfoni di Radio Radio: "Il mercato della Roma è ancora poco decifrabile. Perde un titolare come Mkhitaryan e acquista un probabile titolare come Matic. Spero che Mourinho abbia la squadra in mano il primo agosto, è bene partire nel migliore dei modi con la squadra giusta, anche se quest0anno, poi, il tempo per rimediare ci sarà. Frattesi è un buon giocatore, ma non è il sostituto di Mkhitaryan. Io tornerei su Dybala perché l'argentino abbasserà le pretese e Totti può intervenire per convincerlo".