Sabatini: “Mercato di scambi? Difficile, il Bologna non può farne con Inter, Juve, Roma. Su Ibra…”

Intervenuto a Sky Sport, l’ex dirigente dell’Inter e ora al Bologna Walter Sabatini ha parlato di quello che sarà il calciomercato dopo il coronavirus:

“Scambi? Difficile, dovrebbe essere tra società di pari livello. Non è che posso fare scambi con Inter, Roma o Juventus. Poi incide anche lo stipendio negli scambi. Crisi del calcio transitoria. Il coronavirus, come altre malattie infettive, se ne andrà o sarà sconfitto dai ricercatori. Non sarei così pessimista, il calcio tornerà alla sua dimensione. Io il mercato lo vorrei aperto tutto l’anno perché mi dà un senso di potenza. Se uno sbaglia un cross la sera stessa posso andare a prendere un terzino. Ibra? Si può sviluppare solo un rapporto di amicizia, la trattativa altrimenti non sarebbe possibile. Non ci credo molto”.