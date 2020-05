Coronavirus, cosa si può fare (e come) dal 18 maggio: spostamenti, amici, negozi, spiagge…

Dal prossimo 18 maggio, cadono molti divieti previsti per la fase due: ecco una lista di cosa gli italiani potranno tornare a fare. E come. Dagli spostamenti, nella regione, fino alla visita agli amici. Ma non solo: riaprono bar, ristoranti, parrucchieri. E poi ci sono le nuove regole per le spiagge.

Ecco le spiegazioni del Corriere della Sera.

Fino al 2 giugno compreso si dovrà rimanere nella propria regione. Ma ci si potrà trasferire nelle seconde case e anche soggiornare negli alberghi. Dal 3 giugno gli spostamenti saranno consentiti in tutta Italia, anche per raggiungere le seconde case fuori Regione, gli alberghi e altre strutture aperte. Via libera anche ai viaggi all’estero. Con un’unica condizione: di fronte al peggioramento della curva epidemiologica arriveranno nuovi divieti.

Nelle schede tutte le indicazioni