Sabatini: “Smalling a zero sarebbe un affare per l’Inter. Col possibile addio di Skriniar…”

Ospite di Radio Radio, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato l'ultima notizia di mercato di casa Inter, ovvero l'interesse nerazzurro per Chris Smalling , difensore inglese in scadenza di contratto con la Roma:

"Smalling a zero sarebbe un affare, soprattutto per una difesa che deve fare i conti con il probabile addio di Skriniar, a meno che non venga rinnovato questo contratto tanto sospirato, ma soprattutto con un buco in mezzo, dove de Vrij è a scadenza e Acerbi non è più un ragazzino. Un arrivo come quello di Smalling, dunque, potrebbe fare solo comodo all'Inter".