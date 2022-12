Da Roma – L’Inter fiuta il colpo Smalling a zero, primo incontro già avvenuto: i dettagli

Smalling è in scadenza di contratto con la Roma, nonostante alcune voci sull'esistenza di una presunta clausola che avrebbe permesso al club giallorosso di rinnovare automaticamente il contratto per un'altra stagione a determinate condizioni. Senza clausola, Smalling è libero di accasarsi in un'altra squadra a partire dalla prossima stagione: "Uno scenario incentivato anche dalla formula contrattuale siglata con la Roma nel 2020: si parlava di una clausola la possibilità da parte del giocatore di avvalersi del rinnovo automatico alle cifre attuali (3,8 milioni) qualora dovesse raggiungere il 50% delle presenze stagionali. Clausola che, secondo quanto riferito da Enrico Camelio, non sussiste più e scadrebbe dunque a giugno 2023", riferisce Radio Radio.

L'Inter, dunque, fiuta il colpo a zero per la difesa, che potrebbe essere abbondantemente rinnovata in estate, con le situazioni di de Vrij (in scadenza) e Acerbi (in prestito dalla Lazio) ancora in bilico. Senza contare che Skriniar non ha ancora rinnovato...