Sabatini: “Suning? Zhang generoso, ma problema ora serio: non me l’aspettavo”

«Il più grande errore della mia vita». Queste le parole pronunciate qualche anno fa da Walter Sabatini , dirigente ed ex direttore tecnico di Suning Sports in merito alla sua esperienza con la proprietà cinese.

Queste invece le sue dichiarazioni al Corriere dello Sport in merito all'attuale situazione dell'Inter:«Ma questa è acqua passata. Il problema adesso è più serio e non me lo sarei mai aspettato, nonostante qualche segnale, anche perché Zhang è generoso.