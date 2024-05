Avete capito che le cose si devono prendere sempre con il sorriso e che ironia più autoironia sono sempre e comunque da applaudire? No, non sembra che abbiate capito. Non tutti, almeno, perchè la raffica di commenti lesivi si è appena attenuata (neanche tantissimo, in verità), malgrado il ricavato della maglia autografata sia stato preannunciato in beneficenza. Parliamoci chiaro: la beneficenza è per chi la riceve, non per chi la fa. Addirittura, fino a qualche decennio fa, lo slogan era "la beneficenza si fa, ma non si dice". Dettagli. Fondamentale che l'iniziativa sia finalizzata a qualcosa di buono. Il resto è mancia.