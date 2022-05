Sabatini: “Inter, a Udine buona partita sotto pressione. Dzeko parso sottotono”

Intervenuto a Pressing, programma Mediaset, il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la prestazione dell'Inter sul campo dell'Udinese

"Grande Inter e Udine? Diciamo che io non l'ho vista così: l'Inter ha giocato una buona partita, ma ho visto qualche giocatore con il fiatone. Perisic è stato fra i migliori, mentre Dzeko, pur avendo guadagnato il rigore, mi è parso sottotono, anche se poi Correa ha giocato peggio di lui. L'Inter giocava sotto pressione, sia per il risultato di Bologna, sia per la vittoria del Milan".