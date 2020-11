Sabatini: “Inter-Real senza Ramos? Varane debole, con Bastoni-Acerbi non giocherebbe”

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato così dei due infortuni di Sergio Ramos e Raphael Varane, centrali del Real Madrid, nelle gare delle loro nazionali, anche in vista della gara di Champions League con l’Inter di settimana prossima: “All’andata l’Inter era senza Lukaku, al ritorno potrebbe esserci il Real senza Ramos. Su Varane farei un discorso a parte perché secondo me c’è di meglio tra le riserve dei Blancos. In dieci anni sono cambiate tante cose, le Champions che ha vinto sono storia: la cronaca è che è un difensore molto debole. Nell’Italia con Bastoni e Acerbi non sarebbe titolare. Barella e Locatelli? Per me sono tra le mezze ali più forti che ci sono in Europa”.