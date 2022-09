Sabatini: “Lo sfogo di Inzaghi, il no a Dybala e i cambi: nel vertice Inter…”

Sandro Sabatini dice la sua sul vertice andato in scena ieri in casa Inter. Ecco le sue parole a Calciomercato.com

“Lunedì c’è stato lo sfogo di Inzaghi alla Gazzetta senza virgolette, come Allegri con Sconcerti. Poi c’è stata la risposta di Marotta nel giorno del vertice, tutta la posizione della società, su come Inzaghi deve gestire i cambi e all’allenatore viene rimproverato di aver preso Correa e ostruito la strada per Dybala. Ma quando si vedono di persona Inzaghi e i dirigenti, lì cosa si dicono?”, le parole del giornalista.