Sabatini: “Villar come vice Brozovic all’Inter? Da quello che so io…”

Così il giornalista: "Tra Villar-Vecino, il secondo ha delle caratteristiche da rispettare ma ha anche 10 anni in più”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della possibilità di vedere Gonzalo Villar all'Inter: "Villar può essere il vice Brozovic all’Inter, e io so che la proposta è in un certo senso, partita dalla Roma. Da come lo ricordo lo scorso anno, perché in questo non si è visto, era un giovane su cui puntare, ma che non fosse un fenomeno si sapeva. Tra Villar e Vecino, il secondo ha delle caratteristiche da rispettare ma ha anche 10 anni in più".