"Io, ma anche Cruciani stravedeva per Wanda. Anche Biasin, tutti entusiasti. Nelle pause pubblicitarie mi faceva leggere i messaggini di Mauro con cosa doveva dire, i messaggi dei direttori sportivi che lo volevano. Io Icardi non lo conosco, lei l'ho conosciuta lì. Se veniva gestito meglio era ancora all'Inter a fare 30 gol a stagione. Lei a Mediaset lui a casa con le bambine a cambiare i pannolini. Io innamorato di Icardi, come personalità era un po' un bulletto. A un certo punto si innamora della donna di un suo compagno con 3 figli, divorzio, altri due figli, è entrato in una dimensione più grande di lui ed è rimasto intrappolato. Il Milan dovrebbe prendere un centravanti? Dovrebbe prendere Icardi, è perfetto".