"Ieri allenamento differenziato tra chi ha giocato in Laguna e chi ha riposato (Frattesi in questo gruppo), ma prima di sfidare Italiano non ci sarà comunque il tradizionale ritiro. Ci si ritroverà direttamente domani mattina ad Appiano per preparare la partita della sera. E diverso dal solito, anche l’allenamento di vigilia: non si terrà nel centro sportivo, ma direttamente stamattina sul prato di San Siro. Inzaghi vuol farlo provare ai suoi dopo la rizollatura", spiega Gazzetta.