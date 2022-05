Sabato: “Cessioni? Basta, siamo l’Inter. Spero in un nuovo imprenditore”

Le parole dell'ex calciatore: "Non sono contento delle cessioni, l'anno scorso avevamo vinto e mi andava bene ma stavolta è diverso"

"Sono sincero, speriamo di trovare un altro imprenditore molto facoltoso perchè dover fare ogni anno questi sacrifici sta diventando fastidioso. Per essere competitivi non bisogna vendere ma tenere i migliori. Se ci fosse un altro acquirente forte ben venga. Del resto arrivano grossi imprenditori vedi Milan, Roma e non solo. Ma noi siamo l'Inter, non siamo mica la squadretta dietro l'angolo... Ripeto, se non si possono tenere i campioni, la gente alla lunga si stanca. Bisogna restare a livelli alti. Perisic come lo sostituisci? Ce ne vogliono due per fare il suo lavoro nella stessa posizione: uno avanti e uno dietro. Bastoni è impressionante. Giocare a san Siro con l'Inter non è come altrove, anche per questo è difficile trovare il sostituto. Non sono contento delle cessioni, l'anno scorso avevamo vinto e mi andava bene ma stavolta è diverso".